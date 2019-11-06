MHP'li Enginyurt'tan Erdoğan'a çağrı: Bülent Arınç susturulsun artık

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "KHK bir faciadır" diyen Bülent Arınç için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bülent Arınç susturulsun artık." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine tepkiler büyüyor.

Cemal Enginyurt, "Bunun gibiler susturulmadığı sürece, FETÖ ile mücadele Sayın Bahçeli'nin dediği gibi sadece 15 Temmuz şehitlerini incitmekten başka hiçbir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine tepki

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. 3 yıldır FETÖ ile mücadele edildiğini, 15 Temmuz hain işgal girişiminde 254 vatan evladının şehit olduğunu anımsatan Enginyurt, "Ahmet Altan diye bir adam televizyonda çıktı dedi ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı seçimle gitmezse darbeyle gidecek' dedi. Nazlı Ilıcak diye bir hanım efendi ağzına gelen her türlü hakareti bu iktidara etti. FETÖ'ye methiyeler düzdü. Dün gördük ki Bülent Arınç diye ağlak bir adamın başlattığı kampanya neticesinde Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak serbest bırakıldı. 10 yıl alan Ahmet Altan ile 9 yıl alan Nazlı Ilıcak'ı cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak serbest bıraktınız. Bu FETÖ mücadelesine en büyük zararı vermektedir." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' sözleri

Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine tepki gösteren Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: Bülent Arınç diyor ki, 'KHK bir faciadır'. KHK facia ise bunu ben yazmadım. Ben de onaylamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bülent Arınç susturulsun artık. Bunun gibiler susturulmadığı sürece, FETÖ ile mücadele sayın genel başkanımızın dediği gibi sadece ve sadece 15 Temmuz şehitlerini ve şühedayı incitmekten başka hiçbir işe yaramaz.