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Erling Haaland Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg, Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken maçın 11. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran Erling Haaland adını UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü, 44. dakikada Lozano, Salzburg'un golünü ise 11. dakikada penaltıdan Haaland attı.

Kendi rekorunu kırdı
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 kez fileleri havalandırarak rekor kıran 19 yaşındaki Haaland, gol sayısını 7'ye çıkardı ve ilk 4 karşılaşmanın rekorunu da ele geçirdi.

En fazla gol atan 20 yaş altı oyuncusu oldu
Norveçli milli santrfor ayrıca rekoru paylaştığı Raul Gonzalez (1995-1996 sezonu) ve Kylian Mbappe'yi (2016-2017) geçerek turnuva tarihinin bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncusu oldu.

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