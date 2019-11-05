ABD Türkiye'ye ait F-35'leri hangi ülkeye satacak?

Türkiye için imal edilen 6 adet F-35'in Hollanda'ya satılacağı iddia edildi. Scramble'ın haberine göre, Lockheed Martin'in Proje Müdürleri'nden Greg Ulman, bu uçakların Hollanda'ya verilebileceklerini söyledi. Hollanda bir süre önce ek 6 adet F-35 siparişi konusunda anlaşma imzalamıştı.

Türk Hava Kuvvetleri için üretilen toplam 4 adet F-35A'nın teslimatı ABD içinde tamamlanmış ve uçaklar Arizona'daki Luke Hava Üssü'ne pilot ile teknisyenlerimizin eğitimi için gönderilmişti. Türk Hava Kuvvetleri ekipleri, ABD-Türkiye arasında yaşanan S-400 krizinin ardından 30 Temmuz’da ülkemize dönmüştü.

İki uçak Fort Worth'ta kaldı

Üretilen 5 ve 6 numaralı uçak ise test uçuşlarının ardından halen Lockheed Martin'in F-35 imalat hattının bulunduğu Fort Worth'ta bulunuyor. Bu uçakların teslimat süreci, yaşanan kriz ile durdurulmuştu.

Hollanda'nın da onay vermesi gerekiyor

Türkiye'nin programdan tam olarak çıkarılması durumunda, ABD uçakları Hollanda'ya önerecek. Scramble'ın haberine göre, Lockheed Martin'in Proje Müdürleri'nden Greg Ulman, bu uçakların Hollanda'ya verilebileceklerini söyledi. Öncelikli olarak Hollanda'nın da bu kabul etmesi gerektiğini aktaran Scramble, eylül ayında Hollanda tarafından ek sipariş edilen 6 uçağın Türk F-35'leri olacağına dikkat çekti. Normalde Hollanda'nın verdiği 6 ek siparişin İtalya'da Cameri'de üretilmesi planlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla köpük sıkılarak karşılanan ilk Hollanda F-35'i ile teslimat süreci başlamıştı. Hollanda 37 uçaklık ana siparişine ekleyeceği diğer uçaklarla birlikte toplam 54 adet F-35 alması hedefleniyor.

KAYNAK: KOKPİT AERO