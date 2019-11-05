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Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı

İhlas Haber Ajansı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi Tuğ Mahallesi'ndeki İbadullah Camisi’ne elindeki kürekle giren ve yüzünü bez parçasıyla kapatan kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde ayakkabısını çıkartarak camiye girdi.

Şahıs, bir süre sonra yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı.

Sabah namazı için camiye gelen imam, yaşanan hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.

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