İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA borçları için refinansman kararı aldı

İSTANBUL Havalimanı'nın işletmecisi İGA borçlarının en fazla 5 milyar euroluk kısmını (32 milyar TL) yapılandırma kararı aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı projesine yönelik kullanılan kredilerin refinansmanı için Londra merkezli Dome Group’u yetkilendirdi. Şirket, refinansman ile proje finansman maliyetini düşürmeyi planlarken; konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, refinansman tutarı 5 milyar euroya kadar çıkabilir.

Dome Group’un önümüzdeki haftalarda refinansman için sendikasyona çıkması bekleniyor.

Refinansman ne demek?

Refinansman, kullanılmış bir kredinin daha avantajlı faiz oranlarına sahip başka bir banka kredisi kullanılarak kapatılmasıdır.

Reuters'a açıklama yaptılar

İGA’dan Reuters’a yapılan açıklamada, refinansman için yetkilendirme yapıldığı belirtilerek, “İnşaat süreci sonlandı ve yaklaşık bir yıldır çok başarılı bir operasyon süreci yönetiyoruz. Projenin risk yapısı inşaat dönemi ile aynı değil artık. Ortaya çıkan tablo itibarıyla çok önemli bir ekonomik değerden bahsediyoruz. Bu durumdan da faydalanıp İGA olarak proje finansman maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun için de şartların yeniden degerlendirilmesi için görüşmeler yapıyoruz” denildi.

İGA, kredinin ne kadarlık tutarının refinanse edileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Finansman kredisi almıştı

İGA Ekim 2015’te, toplam 6 milyar euro olarak hedeflenen havalimanı yatırımının 4.5 milyar euro tutarındaki kısmını karşılamak için dört yılı ana para geri ödemesiz olmak üzere toplam 16 yıl vadeli finansman kredisi aldı.

Krediyi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank , VakıfBank, DenizBank, Garanti Bankası ve Finansbank bulunuyordu. İGA buna ek olarak havalimanı yatırımı için geçen yıl da 1 milyar euro tutarında ek finansman sağladı.

“İGA’ya nefes aldıracak

Konuya yakın bir kaynak, refinanse edilecek tutarın 5 milyar euroya kadar çıkabileceğini belirterek, “Dome Group önümüzdeki haftalarda yabancı bankalarla görüşmeye başlayacak. Bu görüşmede sendikasyon için katılım temin edecek. Bunda ciddi bir sorun yaşanmasın beklenmiyor” dedi.

Aynı kaynak, temin edilecek kredide faiz oranının düşük olmasının beklendiğini kaydederek, “İGA’ya ciddi nefes aldıracak bir sendikasyon bekleniyor” dedi.

İstanbul Havalimanı, tam kapasite ile çalışmaya başladığı Nisan ayından bu yana 41 milyon yolcuya hizmet verdi.

İGA’nın ortakları arasında Kalyon, Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat ve Limak İnşaat bulunuyor. Daha önce İGA’da hisse sahibi olan Kolin, hisselerini bu yıl içinde diğer ortaklara devretmişti.