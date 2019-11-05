Serdar Ali Çelikler VAR sistemi için 'skandal' deyip bombaladı

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, hakemleri ve VAR sistemini eleştirirken ''VAR'a giderseniz taksimetre yazar ceza alırsınız' olayı skandaldır. VAR'a gittin mi puanın düşüyor. Çok saçma.'' ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi açıkladı

Beşiktaş'ta Vida ile ilgili sıkıntılar var'' diyen Candaş Tolga Işık, ''UEFA'dan kağıt alındı ama Vida sorun çıkarıyor. Vida'da şöyle bir durum varmış. Vida'nın iki yıl önceki ödemesi yine gecikmeli yapılıyor. Vida'ya 'Yine imza at, bir daha o gecikme olmayacak. Gecikme olursa 600 bin euro fazla alırsın' deniliyor. Hatta söylenen o ki bir de elde karşılıklı imza atılan bir belge var. Vida'nın sonraki ödemesi yine geç yapılıyor. O da 'tamam' atılan bir belge var. Vida’nın sonraki ödemesi yine geç yapılıyor. Ondan sonraki ödeme ise şimdiki yönetimin yaptığı bu ödeme. Vida da ‘Bana söz verildi. Ben o parayı istiyorum’ diyor. Bu yönetim de ‘Biz öyle bir söz vermedik. Böyle bir söz de verilemez’ diyor. Bütün anlaşmazlık buradan çıkıyor.” dedi.

''Bu 600 bin Euro’yu kim, nasıl garanti etti''

Işık, “Beşiktaş hukukçularına sordum, ‘Dava açar ama böyle bir para alamaz’ dediler. Vida, muhtemelen dava açacaktır. Beşiktaş, o borçsuzluk kağıdını aldı ama Futbol Şubesi tarafı ile oyuncu arasında böyle bir hukuki sıkıntı var. Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, bununla uğraşıyor. Vida meselesinin aslı bu. Bu 600 bin Euro’yu kim, nasıl garanti etti? O kağıtta kimin imzası varsa o da çok büyük bir ayıp. Mide bulandırdı.” ifadelerini kullandı.

''Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum''

Galatasaray'ın Real Madrid'e yenilmeyeceğini ifade eden Serdar Ali Çelikler, ''Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray bu kadrosuyla savunma yapmalı. Real Madrid çok kötü. Hazard ve Benzema gibi isimlerin dışında kapalı savunmayı aşacak isimleri yok Real Madrid'in.'' dedi.

''Obradoviç her sene 30-35 milyon euroluk bütçe istiyor''

Fenerbahçe Beko'daki sorunlardan bahseden Çelikler, ''Obradoviç sözleşme istiyor. Sözleşme yapılırsa Fenerbahçe'yi uçurur. Obradoviç her sene 30-35 milyon euroluk bütçe istiyor. Yönetim de bu kadar bütçe ayıramayacağı için bekletiyor. Fenerbahçeliler çok zorlamayın. 3 milyon euro maş alıyor bu adam.'' dedi.

''VAR'a giderseniz taksimetre yazar ceza alırsınız' olayı skandaldır''

Futbol takımında iki büyük problem olduğunun altını çizen Çelikler, ''Futbol takımında iki büyük problem var. Oyuncuların özgüveni düşük. Hocanın kapanan savunmalara karşı yeni bir yol bulması lazım. Oyunu tutmak için yetenekli kaleciye gol atmak için de atacak bir adama ihtiyacın var. Hiçbirinin gol atma yeteneği yok. Vedat'ın tek vuruş yeteneği yok. Tanju, Jardel ve Gomez gibi yapacak adam lazım. Hocanın oyunculara gol vuruşu çalıştırması lazım. Fenerbahçeli futbolculara psikolojik terapi lazım. Vedat'la Altay Bayındır'ın diz pozisyonunda VAR'a gidilmeliydi. 'VAR'a giderseniz taksimetre yazar ceza alırsınız' olayı skandaldır. VAR'a gittin mi puanın düşüyor. Çok saçma. Emekli yabancı hakemleri VAR'ın başına getirmeli.'' şeklinde konuştu.