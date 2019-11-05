Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra LPG otogaza zam

LPG Otogaz fiyatına bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı. Zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi Twitter hesabında akaryakıt ürünlerinde yaşanacak fiyat artışına ilişkin bir mesaj yayınlandı.

Söz konusu mesajda, yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 10 kuruş/litre zam geldiği belirtildi. Artışın, pompa fiyatlarına da yansıyacağı bildirildi.

Geçtiğimiz ay 27 kuruş daha zam gelmişti.