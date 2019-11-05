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Bolu'da dehşete düşüren görüntü 4 bacağı kesilmiş kedi bulundu

Bolu'dan gelen insanlık dışı bir görüntü kan dondurdu. Bir apartmanın bahçesinde bir kedi, katledilmiş ve 4 bacağı da koparılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan mahallesi, 103. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde ölü kedi bulundu.

Kediyi inceleyen apartman sakinleri, 4 bacağının da kesilmiş veya koparılmış olduğunu görünce Bolu Belediyesi Veteriner İşleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Hayvan Ambulansı yetkilileri, ölü kediyi üzerinde inceleme yaptıktan sonra detaylı inceleme yapmak için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

'Allah belasını versin bunları yapanın'

Apartman yöneticisi Mine Küçük, kendisinin de kedi beslediğini ve böyle şeyler konusunda çok hassas olduğunu ifade ederek, "Daha önce böyle bir şey olduğunu duymuştum. Ama bahçemizde olacağını tahmin edememiştim. Allah belasını versin bunları yapanın." dedi.

Daha önce 4 kedinin patileri kesilmiş

Öte yandan, daha önce de merkeze bağlı Beşkavaklar ile Alpagutbey mahalleri ile Borazanlar Mahallesi'nde toplam 4 adet patileri kesilmiş kedi bulunmuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonucunda daha önce bulunan kedilerin sokak köpekleri tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.

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