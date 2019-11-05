Pervin Buldan'dan ÖSO ve Türk askerine çirkin iftira Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Buldan ayrıca Türk askeri ve ÖSO hakkında çirkin bir iftirada bulundu.

HDP eş Genel Başkanı Buldan, partisinin TBMM Grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buldan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Buldan ayrıca Mehmetçik ve ÖSO hakkında aslı astarı olmayan tamamen hayal ürünü bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'na tepki, ÖSO ve Türk askerine çirkin iftira

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarf ettiği, "Resme baktım, Afrin'e İdlib'e çok iyi hizmetler gidiyor. İyi ki askerimiz orada" sözlerini hazmedemeyen Buldan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu hangi resme baktınız? ÖSO denen barbar, tecavüz ordusunun Afrin'de yaptığı talanın resmini gördünüz mü? Ya da Kürt halkı Afrin'de yaşadığı topraklardan sürüldü bu resmi gördünüz mü? Sayın Kılıçdaroğlu, zeytinliklerine varıncaya kadar halka ait ne varsa bir bir talan edildi. Bu resmi gördünüz mü? Kürtçe tabelalar tek tek indirildi.

Kuzey Suriye'de Kürtlerin ve Alevilerin varlığına saldıran DAİŞ karanlığı kendine güvenli bölge kurduğu İdlib'den tüm bu coğrafyayı tehdit ederken siz kalkıp İdlib'e hangi hizmetin götürüldüğünden söz ediyorsunuz.

ÖSO'nun yıktığı Afrin'i, IŞİD'in karargah yaptığı İdlib'i hizmetle savunmak CHP'nin kendi laiklik ilkesine bile terstir.

CHP tabanının bu gerçeği görmesi, yüzleşmesi ve yönetimden hesap sorması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da gerçekleri görmesi gerektiğini mutlaka hatırlatıyorum."