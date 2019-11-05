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Ertuğrul Sağlam Samsunspor'la prensipte anlaştı

Demirören Haber Ajansı

TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görevinden istifa eden İrfan Buz'un yerine tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam geliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 25 puanla 2'nci sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiriyor.    

Zonguldak Kömürspor maçını tribünden izledi
Teknik direktör İrfan Buz'un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.

Prensipte anlaşıldı
Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından Ertuğrul Sağlam'ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.

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