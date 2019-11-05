Devlet Bahçeli FETÖ'nün siyasi ayağına işaret etti: Kafada soru işaretleri var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır." açıklaması yaptı.

FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verilmesine ilişkinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hukuki süreçlerin tavsaması hatta savsaklanması..."

Devlet Bahçeli, "FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir.