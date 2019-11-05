İngiltere bunu konuşuyor! Sahibinden satılık 'VAR'

İngiltere Premier Lig takımları, 110 maç oynanmasına karşın bir kez bile kullanılmayan saha kenarındaki VAR monitörlerinden şikayetçi.

Ülkemizde de sık sık tartışılan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), İngiltere'nin de gündeminde. VAR sistemi İngiltere'de de tartışmaların odağında. Premier Lig menajerleri, Hakem Kurulu Başkanı Mike Riley ile bir araya gelecek ve saha kenarındaki VAR monitorlerinin hakemler tarafından kullanılmasını tartışacak.

Henüz bu uygulamaya geçilmedi

İngiliz basını, buluşmanın aylar öncesinden planlandığı ancak son VAR tartışmalarının ardından toplantının Perşembe günü gerçekleşeceğini yazdı. İngiltere'de diğer müsabakalarda VAR sisteminin saha içi monitörleri kullanılırken, Premier Lig maçlarında henüz bu uygulamaya geçilmedi.

Jurgen Klopp tepki göstermişti

Premier Lig menajerleri bu konuda anlaşsa da hakem kurulunun konuyla ilgili resmi bir oylamayı henüz yapmayacağı belirtiliyor. Son hafta Liverpool'un Aston Villa'yı 2-1 yendiği maçta Firmino'nun attığı gol VAR kararıyla iptal edilirken; Jurgen Klopp, karşılaşma sonrası sert tepki göstermişti.

Çağrıda bulunmuştu

Klopp, bu sezon birkaç maçta VAR kararlarının aleyhlerinde olduğunu vurgulamış ve VAR'ın uygulanan bu halinin tartışılması gerektiği çağrısında bulunmuştu.





Sahibinden satılık 'VAR'

İngiliz The Sun gazetesi de konuyu sayfalarına taşıdı ve saha kenarındaki VAR monitörlerinin kullanılmaması elleştirildi. Haber esprili bir şekilde kurgulanırken, VAR monitörünün resminin yanında "Satılık, Premier Lig VAR monitörleri. 2019 model ,kullanılmamış. Sahibinden bakımlı. Tam kapasite çalışıyor (Sanırız)." ifadeleri kullanıldı.

110 maçın hiçbirinde kullanılmadı

Haberde bu sezon VAR monitörlerinin 110 maçın hiçbirinde kullanılmadığı eleştirildi ve bir yetkilinin "Hakemlerin kullanmadığı monitörlerin saha kenarında olmasının mantığı yok. UEFA, 'Son karar hakemindir, VAR yetkililerinin' değil diyor. Hakemin inandığı kararları verdiğini görmek, hem futbolcu için hem de taraftarlar için daha iyi.' ifadelerine yer verildi.