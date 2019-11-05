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Meclis TV Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP'nin grup toplantısını yayınladı

Partilerin grup toplantılarını canlı yayınlayan TBMM televizyonu, AK Parti grup toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında partililerine seslendi. Meclis gündeminde saat 11.30 görünen toplantı saat 12.00 civarında başladı.

Konuşmasının son bölümleri HDP'nin grup toplantısının başlangıcına denk geldi

Kürsüden partililere seslenen Erdoğan'ın konuşmasının son bölümleri ise saat 12.45'te başlayan HDP grup toplantısının başlangıcına denk geldi. Grup toplantılarını canlı olarak yayınlayan TBMM televizyonu ise bu sırada Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP grubu adına konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını yayınlamaya başladı.

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