Hadise'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler! Bir iyiliği de yeni ortaya çıktı
KIBRIS'ta Pediatri Kongresinin gala gecesinde sahne alan şarkıcı Hadise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Mülteci çocuklar konusunun konuşulduğu kongrenin gala gecesinde Hadise sahneye çıktı. Güzel şarkıcı Kerem Hasanoğlu ile konser öncesi verdiği röportajda takdir toplayan açıklamalarda bulundu.
63'üncüsü düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi, IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongrede, mülteci çocuklar konusu konuşuldu. Kongrede konuşan Kerem Hasanoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinin, mülteciler konusunda Türkiye kadar duyarlı olmadığını ve bu kadar çok çocuğa bakamayacağını söyledi.
Hasanoğlu, şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı süreci ile ilgili olarak uluslararası çok yoğun saldırı var. 'Türkiye çocuklara kötü davranıyor' gibi saldırılar var; ancak Türkiye'de 3,5 milyon mülteci, 2 milyona yakın çocuk var. Kötü davranmak isteyen ülke, bunları yapmaz.''
''2 milyon çocuğa da hiçbir ülke bakmaz. Uluslararası kamuoyunda, özellikle 'güvenli bölge' oluşturulmaya çalışılırken, bu saldırıların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz.''