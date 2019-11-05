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Trabzonspor Sosa ile sözleşme yeniledi

Trabzonspor, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Arjantinli yıldız Jose Sosa ile 2 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı..

Trabzonspor, sezon sonunda kontratı bitecek olan Jose Sosa ile 'Yola devam' dedi.

34 yaşındaki Arjantinli orta sahanın yaptığı liderlikten, gösterdiği performanstan ve örnek karakterinden çok mutlu olan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yapılan istişarelerin sonucunda 2 yıllık yeni sözleşme kararı aldı.

Yıllık 3.24 milyon Euro

Jose Sosa, şu andaki kontratında yazan 3.24 milyon Euro maaşı yine almaya devam edecek. Sosa'ya ekstra bir bonus, prim gibi ödemeler yapılamayacak. Jose Sosa ile el sıkışan ve prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, milli arada imzaları atacak ve resmi açıklamayı yapacak.

Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'ya ödeyeceği 3.24 milyon Euro'yu en yüksek maaş rakamı olarak belirleyecek ve hiçbir oyuncuya daha fazla ücret ödemeyecek.

Sosa'nın performansı göz dolduruyor

Trabzonspor'un Ocak 2018'de 3.4 milyon Euro bonservis ücretiyle Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, bu sezon 17 resmi maçın tamamında 90 dakika forma giydi ve 3 gol atıp 4 asist yaptı.

Trabzonspor formasıyla ligde 10 maça çıkan Arjantinli yıldız Sosa, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi grup maçları olmaz üzere bu sezon toplamda 17 maçta görev aldı. Toplamda bin 465 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına 3 gol 4 asistlik performansla katkı sağladı.

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