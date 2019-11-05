Ankara-Şam temsilcilerini bir araya getirmek için temaslar gerçekleştiriliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye'nin devlet temsilcilerinin bir araya gelmesi ihtimali ile ilgili "Bu hususta temaslar gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Soçi'de 22 Ekim'de varılan mutabakatın ardından bu seçenek sıklıkla gündeme getiriliyor.

"Temaslar gerçekleştiriliyor"

Türkiye ile Suriye'nin devlet temsilcilerinin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelme ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Bu hususta temaslar gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.