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Ankara-Şam temsilcilerini bir araya getirmek için temaslar gerçekleştiriliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye'nin devlet temsilcilerinin bir araya gelmesi ihtimali ile ilgili "Bu hususta temaslar gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Soçi'de 22 Ekim'de varılan mutabakatın ardından bu seçenek sıklıkla gündeme getiriliyor.

"Temaslar gerçekleştiriliyor"

Türkiye ile Suriye'nin devlet temsilcilerinin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelme ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Bu hususta temaslar gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Soçi mutabakatı

Rusya ile Türkiye'nin söz konusu mutabakatı, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına Kürt güçlerin çekilmesini takiben Suriye sınır muhafızlarının yerleştirilmesini içeriyordu. Böylece Suriye hükümetinin sınır muhafızları yıllar sonra Türkiye sınırına konuşlanmış olmuştu.

Ancak mutabakata göre Barış Pınarı Harekatı alanı, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin gireceği sınır hattının dışında tutulmuştu. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşmaya varılmış değil. 

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