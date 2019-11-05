Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ikinci devriye başladı
Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesini başlattığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.
Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.
Türk Rus devriyesinin 3-4 saat sürmesi bekleniyor. Türk ve Rus birlikleri, Resulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçtiğimiz Cuma günü yapmıştı.
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