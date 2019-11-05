Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ikinci devriye başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesini başlattığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.