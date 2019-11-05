Mehmet Altan'ın beraatine sevinen İlnur Çevik laf sokan Mehmet Metiner'e fotoğraf attı

Mehmet Altan'ın beraat edip, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye edilmesi siyaset camiasının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı başdanışmanı İlnur Çevik attığı twitle AK Partili Mehmet Metiner'in tepkisini çekti.

Mehmet Altan'ın FETÖ yargılamasında beraat kararı alması üzerine Cumhurbaşkanı danışmanı İlnur Çevik, twitter hesabından "Mehmet Altan beraat etti çok güzel haber. Adalet yerini buldu yargı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ı suçlu buldu Mehmet Altan’ı da suçsuz' diye yazdı.

Bu mesajına tepki AK Parti kanadından Mehmet Metiner'den geldi. Şamil Tayyar da Metiner'in eleştirisini retweet ederek ona destek çıktı. Metiner, İlnur Çevik'e şu sözlerle tepki gösterdi:

Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmî görevler üstlenmeyin kardeşim!



Herkes çok akıllı, bir tek biz mi deliyiz yoksa? pic.twitter.com/KrRYF8rE4t — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 5, 2019

İlnur Çevik'ten fotoğraflı yanıt

Eleştiriler üzerine İlnur Çevik twitter hesabına bir fotoğraf koydu ve "15 Temmuz'da siz neredeydiniz' diye sordu. İşte İlnur Çevik'in fotoğraflı o yanıtı: