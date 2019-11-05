Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Mehmet Sepil oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Göztepe'nin başkanlığını da yürüten Mehmet Sepil oldu.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkan belli oldu.

Yeni başkan Mehmet Sepil

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Kulüpler Birliği Başkanvekili oldu.

Daha önce kimler başkanlık yapmıştı

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.