Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman'nın talimatıyla 2017 yılında Monaco'dan 4,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Dirar, daha önce geçirdiği ameliyattan dolayı kısa bir süre formasına uzak kalmıştı.