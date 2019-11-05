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Erik çekirdeği davası sonuçlandı! Sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Tuzla'da 12 yaşındaki bir çocuğu attığı erik çekirdeğinin aracına isabet etmesi nedeniyle darp eden sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tuzla'da bir kişinin, 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak atması kameralara yansımıştı.

Erik çekirdekleri arabanın üstüne geldi

İddiaya göre arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi.

Çocuğa feci dayak görüntüleri

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda tepki mesajı alan görüntülerde sürücünün, çocuğu feci şekilde dövdüğü görülüyordu.

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