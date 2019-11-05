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Hazine 2.3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 345.7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4.5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 12.22, bileşik faiz yüzde 12.59 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 336.5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 477.5 milyon lira, net satış 1 milyar 345.7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı. 

Böylece Hazine, toplam 2 milyar 345.7 milyon lira borçlandı.

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