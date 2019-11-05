Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şili'deki protestolarda diri diri yandı
ŞİLİ'de 23 kişinin ölümüne ve bin 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler 18. gündür devam ederken dünya inanılmaz görüntülerle şok oldu.
Öğle saatlerinde Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın yakınında toplanmaya başlayan göstericiler, gün içinde protestocuların başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nı doldurdu.
112
Göstericilerle güvenlik güçleri arasında yer yer çıkan çatışmalarda polis, kendisine sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.
212
Başkent Santiago'da binlerce kişi, çeşitli sendika ve STK'lerin çağrısıyla "Süper Pazartesi" isimli protesto gösterisi düzenliyor.
312
Şili basınındaki haberlere göre, göstericilerle güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.
412