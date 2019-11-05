Rusya açıkladı: Kürt güçler 30 kilometrelik alanın dışına çıkarıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürt güçlerin 30 kilometrelik alanının dışına çıktığını belirtti. Lavrov, Rus-Türk mutabakatında gizli ajandalar aramak için gerekçe bulunmadığının altını çizdi.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Soçi'de yapılan mutabakatın yerine getirildiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Askerlerimiz, Suriye ordusuyla Kürt güçlerin çıkarıldığı Suriye-Türkiye sınırından itibaren 30 kilometrelik alanda yakın koordinasyon içinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus askeri polisinin Türk tarafıyla 10 kilometre ortak devriye gerçekleştirdiğini de kaydetti.

"Gizli ajandalar aramak için gerekçe yok"

Rus-Türk mutabakatında gizli ajandalar aramak için bir gerekçe bulunmadığını ifade eden Lavrov, "22 Ekim'de Putin ile Erdoğan arasında yapılan müzakereler sırasında Türkiye'yle yaptığımız mutabakatta gizli ajandalar aramak için bir gerekçe görmüyorum. Yapılan mutabakat son derece açık ve mutabakatın tüm hükümleri yerine getiriliyor" diye konuştu.

ABD'yle mutabakat yapılacak mı?

Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyine ilişkin olarak ABD'yle mutabakat yapma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi. Lavrov, "Dürüst olmak gerekirse, bugün ABD'yle herhangi bir konuda mutabakat yapacağımıza dair bir hissiyatım yok. Suriye topraklarında hukuka aykırı şekilde bulunan ABD'nin tutarsız eylemleri dikkate alındığında, ABD'yle Suriye'deki durumu normalleştirmeye yönelik uzun vadeli bir politika geliştirmek, yapıcı ve verimli sonuç vermez" ifadelerini kullandı.