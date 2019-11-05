Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Bunun mutlaka halledilmesi lazım

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının Mehmet Sepil'in olmasının ardından kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, “Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeltileceğine inanıyoruz” dedi.

Cengiz, önemli olan ulusumuz diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir sayfa. Önemli olan ulusumuz. Benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni bir yönetimle beyaz sayfa açılıyor. Sayın başkanın da dediği gibi 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz."

Vergi konusu çok önemli

"Türk futbolunun vergi konusu pratik olarak çok önemli. Bunun mutlaka Türk futbolu adına halledilmesi lazım. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık."

"Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeleceğine inanıyoruz”