HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Bunun mutlaka halledilmesi lazım

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının Mehmet Sepil'in olmasının ardından kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, “Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeltileceğine inanıyoruz” dedi.

Cengiz, önemli olan ulusumuz diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir sayfa. Önemli olan ulusumuz. Benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni bir yönetimle beyaz sayfa açılıyor. Sayın başkanın da dediği gibi 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz."

Vergi konusu çok önemli
"Türk futbolunun vergi konusu pratik olarak çok önemli. Bunun mutlaka Türk futbolu adına halledilmesi lazım. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık."

"Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeleceğine inanıyoruz”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pervin Buldan'dan ÖSO ve Türk askerine çirkin iftira Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Kobani'de YPG yandaşları Türk askerlerine taşlarla saldırdı
Doğu Perinçek'ten Babacan Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sert sözler
Ertuğrul Sağlam Samsunspor'la prensipte anlaştı
Devlet Bahçeli FETÖ'nün siyasi ayağına işaret etti: Kafada soru işaretleri var
Mehmet Altan'ın beraatine sevinen İlnur Çevik laf sokan Mehmet Metiner'e fotoğraf attı
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü
İstanbul Havalimanı'na Yılın Havalimanı ödülü verildi
Terör örgütü DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı
Rusya açıkladı: Kürt güçler 30 kilometrelik alanın dışına çıkarıldı
Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
2020 MTV tablosu yeni zamlı araç vergileri tam liste
Yorumlar