HABER /  AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çektiği konuşma dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından tarihi konuşmayı paylaştı.

Bize kendi isteklerini dikte etmeye çalışanlar bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar' diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan "Türkiye'yi müstemlekeleriyle karıştıranlar gerçeği görmek için bundan daha açık ne tür bir bilgi belge karar bekliyorlar. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu devlet ilelebet payidar kalır." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

'Türkiye, Suriye topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir'

Başkan Erdoğan sözlerinin devamında "Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri artık anlasın. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri için gereken güvenliği, huzuru, alt yapıyı kurana, gerekiyorsa bunun için yeni şehirler inşa edene kadar buradaki işimiz bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konsensus Araştırma Şirketi, erken seçim olacağını iddia etti
Sergen Yalçın'dan Kırmızı Çizgi Fitbol'da bomba Halis Özkahya açıklaması
Hatay'da erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen kalp krizinden yaşamını yitirdi
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması
ABD Türkiye'ye ait F-35'leri hangi ülkeye satacak?
Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı
Neçirvan Barzani: Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor
Cuma günü kandil mi var Diyanet Mevlit Kandili nedir?
Serdar Ali Çelikler VAR sistemi için 'skandal' deyip bombaladı
Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesiyle ilgili son dakika gelişmesi
Öğretmenler Günü ne zaman 2019 24 Kasım hangi güne denk geliyor?
Yorumlar 16 yorum