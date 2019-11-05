Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptıkları resmi açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

''Sportmenliğe aykırı açıklamalar''

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 04.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,'' ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Ağaoğlu da disipline sevk edildi

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu da kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ağaoğlu, ayrıca katıldıı bir tv programında yaptığı açıklamalar nedeniyle de sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Açıklamada, ''Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.