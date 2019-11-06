Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa mı etti?

Bülent Arınç'ın KHK'lar hakkında yaptığı açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartıştığı iddiasını gündeme getirdi. Bülent Arınç'ın da bu tartışma sonrasında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri ortaya çıktı.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, çok tartışılan açıklamalar yapmıştı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını vermiş ve ülke gündemi bir anda bu konuya odaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok da katıldığı canlı yayında Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak, "Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın" dedi.

Tüm bu tartışmalar yaşanırken dün (Salı) Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe kampüsünde gerçekleşen toplantıya KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da katıldı.

Tartışma mı çıktı?

Arınç'ın 'KHK'lar bir faciadır' açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu. Kulislerde Beştepe'de gerçekleşen toplantıda tartışma çıktığı ve Bülent Arınç'ın ise istifa ettiği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Bülent Arınç istifa etti mi? Kulislerde Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın istifa ettiğine yönelik söylentilerin çıkması üzerine Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Arınç'ın istifasına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk "Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri doğru değil" dedi.