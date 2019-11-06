HABER /  GÜNCEL

Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa mı etti?

Bülent Arınç'ın KHK'lar hakkında yaptığı açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartıştığı iddiasını gündeme getirdi. Bülent Arınç'ın da bu tartışma sonrasında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri ortaya çıktı.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, çok tartışılan açıklamalar yapmıştı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını vermiş ve ülke gündemi bir anda bu konuya odaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok da katıldığı canlı yayında Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak, "Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın" dedi.

Tüm bu tartışmalar yaşanırken dün (Salı) Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu (YİK),  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe kampüsünde gerçekleşen toplantıya KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da katıldı.

Tartışma mı çıktı?
Arınç'ın 'KHK'lar bir faciadır' açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu. Kulislerde Beştepe'de gerçekleşen toplantıda tartışma çıktığı ve Bülent Arınç'ın ise istifa ettiği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Bülent Arınç istifa etti mi?

Kulislerde Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın istifa ettiğine yönelik söylentilerin çıkması üzerine Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Arınç'ın istifasına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk "Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri doğru değil" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
Hatay'da erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen kalp krizinden yaşamını yitirdi
ABD Türkiye'ye ait F-35'leri hangi ülkeye satacak?
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması
Konsensus Araştırma Şirketi, erken seçim olacağını iddia etti
Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz
Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir
Fahrettin Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı açıklaması
Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber
Fatih Terim kaybetmekten korkmayan bir takım istiyor
Cuma günü kandil mi var Diyanet Mevlit Kandili nedir?
Yorumlar 2 yorum