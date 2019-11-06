Ertuğrul Özkök eşinin fotoğrafını paylaştı: Şimdi sıra Selahattin Demirtaş'ta

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Şimdi sıra Demirtaş'ta" diyerek tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini yazdı.

Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı yeni yazısında eşi Tansu Özkök'ün üniversite yıllarında 'Fransa Türkiyeli Öğrenciler Birliği' standında, arkasında "Türkiye’deki bütün siyasi mahkûmlara özgürlük...” yazan pankartla durduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Alçı'nın listesine Demirtaş'ı ekledi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın “Şimdi sıra Osman Kavala ve Mümtazer Türköne’de” diye yazdığını hatırlatan Özkök, yazısında şunlara değindi:

O meşum listeyi ben tamamlayayım: Şimdi sıra Selahattin Demirtaş’ta, siyasetleri ve düşünceleri nedeniyle içeride olan herkeste... Hepimiz bilelim ki, bu insanların serbest bırakıldığı Türkiye dünden güzel bir Türkiye’dir... Yarın hepsi bırakıldığında daha da güzel bir Türkiye olacaktır...

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