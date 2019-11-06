Uğur Dündar duyurdu zehirli ıspanak Müjdat Gezen'i de hastanelik etti!

Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri, yarın İzmir-Karşıyaka'da, 7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.