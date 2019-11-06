Birleşmiş Milletler korkunç sayıyı açıkladı! Irak'ta ölü sayısı giderek artıyor

IRAK 'ta eylemler aldı başını gidiyor. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce eylemcinin yaralandığını belirtti. Eylemlerde vekillerin evlerini bile yaktılar.

BM'nin yayınladığı "25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri" raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin hayatını kaybettiği belirtildi. Binlerce eylemcinin de gösteriler sırasında yaralandığına dikkat çekilen raporda, 25 Ekim itibarıyla tekrar başlayan gösterilerde, BM'nin protestoculara yönelik birçok hak ihlalini gözlemlediğine yer verildi.

Gaz bombaları 16 kişiyi öldürdü

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedildi. Raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin evlerini yaktılar

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde göstericiler, 3 milletvekilinin evini yaktı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, "El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı.

Can kaybı yok

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Iraklılar neyi protesto ediyor

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.