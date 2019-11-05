Şili protestolarında polis şiddeti artıyor
Özellikle polisin orantısız güç kullanımıyla eylemlerin dozunun iyice arttığı Şili’den ürkütücü görüntüler gelmeye devam ediyor.
Şili’de ulaşım ücretlerine yapılan zamları protesto etmek için başlayan gösteriler, durmak bilmiyor. Şimdiye kadar 23 kişinin öldüğü, 1.200'den fazla kişinin yaralandığı gösterilerde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Protestocuların artan eylemlerine karşılık orantısız güç kullanan polis kuvvetleri, son eylemlerde de onlarca göstericiyi ağır şekilde yaraladı.
Kendilerine sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazı sıkmakla yetinmeyen polis kuvvetleri, aralarında birçok kadının ve öğrencinin de bulunduğu gruplara sert müdahale etti.
DEVLET BAŞKANI ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.