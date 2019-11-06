TBMM'de kavga hakaretler havada uçuştu vekiller birbirlerini üzerine yürüdü

TBMM yine vekillerin tartışmasına sahne oldu. AK Parti, HDP ve CHP'li vekiller birbirine girdi. AK Partili Mehmet Muş ile CHP'li Özgür Özel arasında 'dalgalak' tartışması yaşandı. HDP'li Saruhan Oluç bize terörist diyenin alnını karışlarız dedi. Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. Küfür ve hakaretler havada uçuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki yapılan görüşmelerde TBMM'de büyük bir tartışma yaşandı. Vekiller hakaretler havada uçuştu vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

AK Partili Mehmet Muş ile CHP'li Özgür Özel arasında 'dalgalak' tartışması yaşandı. Tartışmanın başrollerinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş vardı.

Millet tokat manyağı yaptı

Özgür Özel'in ''(AK Parti) 31 Mart'ta seçmenden tokatı yemiştir, ama doymamıştır.'' sözlerine, Mehmet Muş ''Sizi millet tokat manyağı yaptı.'' diye yanıt verdi.

Dangalak sensin

Bunun üzerine Özgür Özel, ''Demokrasi tokatı siyaset dilidir, tokat manyağı argodur. Tokat manyağı, mermi manyağından türetilmiştir. Mafya diliyle CHP'yi tehdit ettiniz. Yazıklar olsun.'' dedi. Bu sırada CHP sıralarından, AK Parti sıralarına doğru ''dangalak'' diye bağırıldı. Mehmet Muş, ''dangalak sensin'' diye cevap verdi.

Mehmet Muş ve HDP'liler arasında kavga

Mehmet Muş, HDP'ye yönelik, "Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz." dedi.

HDP'li Beştaş'tan AK Parti'ye: Fragman ve reklam partisi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'nin "fragman ve reklam partisi" olduğunu öne sürdü.

Haddini bil

AK Parti milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Beştaş, "haddini bil" dedi. Beştaş, AK Parti milletvekillerine, "Siz milletvekillerini tutuklatan bir partisiniz. Siz halk iradesine darbe yapan bir partinin milletvekillerisiniz." ifadesini kullandı. Beştaş, "Şu anda bizim hapishanede rehin tutulan arkadaşlarımızın bugün yıl dönümü diyorum. Bir reklam partisi işte burada da böyle müdahale eder. Çünkü, bir derinlik, cevap üretme, mantık yok." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuşmanın yanında ortaya konulan fiillerin de çok önemli olduğunu belirterek, Beştaş'ın, AK Parti milletvekillerine had bildirmeye kalktığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu çalışmaları sırasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil arasında tartışma yaşandı

Hangi hukukçu kimliğinizle bize had bildirmeye çalışıyorsunuz?

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz, DHKP-C sempatizanı birisiniz; siz, milletvekilimize had bildiremezsiniz. Siz, bir savcıyı şehit eden örgüte teşekkür eden bir insansınız, hangi hukukçu kimliğinizle bize had bildirmeye çalışıyorsunuz? Bu milletvekilimizden özür dileyeceksiniz. Şehit Mehmet Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C terör örgütüne teşekkür eden birisidir.

Lafa gelince 'hukukçuyum' diye ahkam keserler

Lafa gelince 'hukukçuyum' diye ahkam keserler ve milletvekilimize had bildirmeye kalkar. Biraz utanmanız olsa kalkıp da burada siz milletvekilimize had bildiremezsiniz, kalkıp da hukuktan, haktan, adaletten konuşamazsınız. Dolayısıyla bir savcıyı katleden terör örgütüne teşekkür eden bir milletvekilinin hukuk anlamında bu parlamentoda söyleyebileceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Beştaş: Bu ülkeye terörü siz getirdiniz

Beştaş ise "Bize 'terörist' diyenlerin ağababalarıdır terörist. Bizi terörizmle suçlayanlar, terörizmle iç içe yaşayan, kendi kucağından FETÖ terör örgütünü doğuran partidir. Bu ülkeye terörü siz getirdiniz. FETÖ'yle kol kola olanlar, bugüne kadar sizin dışınızda hangi parti olsaydı şimdi bütün üyeleri cezaevinde olurdu. Kucağınızda taşıdığınız Bağdadi'yi öldürdünüz. Onu da sattınız gerçi. Ya sattınız ya size rağmen öldürüldü. Bize ezberlerle konuşmayın." ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DEAŞ ile çok çetin bir mücadele verdiklerini anımsattı. Muş, şöyle devam etti:

Muş: Teröristlere tek laf edemediniz. Utanın kendinizden

"Bağdadi de cehennemi boyladı, diğer terörist başları da cehennemi boylayacak. Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz. Lafa geldi mi konuşursunuz ama bir anne olarak, bir kadın milletvekili olarak çıkıp da o kız çocuklarını dağa kaçırıp orada peşkeş çeken teröristlere tek laf edemediniz. Utanın kendinizden."

Bize 'terörist' diyenin alnını karışlarız

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sayın grup başkanvekili, sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Bunu size vermiyoruz. Bize, 'terörist' diyenin alnını karışlarız." ifadesini kullandı.

Bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

AK Parti milletvekilleri, Oluç'a tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışmalar bitmeyince birleşime ara verildi

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.