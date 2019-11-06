Nedim Şener açıkladı fotokopici Mehmet’i görünce yerin dibine geçiyorum

KHK mağdurlarını gündeme getiren Bülent Arınç'ın “Evime temizliğe gelen daire başkanı kadını görünce yerin dibine geçiyorum" sözüne Nedim Şener, İstanbul Hava Harp Okulu'nda FETÖ kumpası ile memuriyetten atılan fotokopici Mehmet Noyan ile yanıt verdi.

Bülent Arınç'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile haksızlığa uğrayanları gündeme getirdiği konuşma tartışılmaya devam ediyor. Eleştirileri odağındaki Arınç'a Posta yazarı Nedim Şener, Arınç'a "Fotokopici Mehmet’i görünce yerin dibine geçiyorum" başlıklı yazısında yanıt verdi.

Şener, İstanbul Hava Harp Okulu'nda FETÖ'cü olmadığı için 2011 yılında FETÖ’cü eski Binbaşı Ecir Şık ve ekibi tarafından kumpasa uğrayan matbaa bölümünde çalışan Mehmet Noyan'ı yazdı.

Ecir Şık kimdi?

Şener, yazısında kumpasçı binbaşı Şık'ın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın derdest edilmesi ile ilgili Hava Harp Okulu’ndaki toplantılara katılan FETÖ’cülerden biri olduğuna dikkat çekti.

Uydurma CD ile mahkemeye verilen Noyan'ın, 2013 yılında memuriyetten atıldığını belirten Şener, yazısına böyle devam etti:

Kumpas olduğu anlaşıldı beraat etti ama görevine henüz dönemedi

"Ceza da arkadan geldi; Mehmet 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Noyan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne itiraz etse de kabul edilmedi. Hukuk savaşına devam eden Mehmet, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir kez daha Bakırköy 12. Asliye Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, kurulan kumpası gördü ve Noyan’ın beraatine karar verdi.

Mehmet Noyan’ın dosyası halen İstinaf Mahkemesi’nde görüşülmeyi bekliyor. Atılan iftiradan beraat etse de halen memuriyet görevine dönebilmiş değil. Fotokopici Mehmet, tam 8 yıldır görevine dönmeye bekliyor. İşte, ben her gidişimde Mehmet’in yüzüne bakamıyorum, böylesine mağdur bir kişi karşısında yerin dibine giriyorum."