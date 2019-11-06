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Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş’tan Fulham’a gittikten sonra huzur bulamayan ve son olarak Mallorca'ya kiralanan Fabricio, sezon sonunda yuvaya dönmenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan kaleci Fabri, ardından İngiliz ekibi Fulham’a satıldı. Ancak burada forma şansı bulamayan İspanyol file bekçisi, İngiliz ekibi tarafından Mallorca’ya kiralandı.

Dönmek istiyor
Burada da umduğunu bulamayan ve sözleşmesi 2020 Mayıs’ta sona erecek olan Fabricio’nun Beşiktaş’a geri dönmek istediği belirtildi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mallorca formasıyla sadece 1 maç oynadı ve bir daha da forma yüzünü görmedi. Son resmi müsabakasını Ağustos 2018’de oynayan Fabri için İspanyol basını, sezon sonunda Beşiktaş’a dönmek isteğini yazdı.

Kariyeri tavan yapmıştı
Tecrübeli kalecinin, Karius’un da mukavelesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı Beşiktaş için çok iyi bir alternatif olacağı belirtiliyor. İspanyol file bekçisi, Beşiktaş’ta kariyerinin zirvesine çıkmış ve ülkemizden güzel anılarla ayrılmıştı

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