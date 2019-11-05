Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten Arka Sokaklar'a Alzheimer hastaları için 'Sevgi İzi' teşekkürü!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz bölümlerde Alzheimer hastaları ve zihinsel engelliler için yaptırılan Müge Anlı'nın 'Sevgi İzi' adını verdiği dövme tanıtılmış ve faydası anlatılmıştı.