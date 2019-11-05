Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten Arka Sokaklar'a Alzheimer hastaları için 'Sevgi İzi' teşekkürü!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Alzheimer hastaları ve zihinsel engelliler için tanıtılan 'Sevgi İzi'ne Arka Sokaklar dizisinde yer verildi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz bölümlerde Alzheimer hastaları ve zihinsel engelliler için yaptırılan Müge Anlı'nın 'Sevgi İzi' adını verdiği dövme tanıtılmış ve faydası anlatılmıştı.
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Kanal D'nin 14 sezondur ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da da 'Sevgi İzi'ne yer verilince Müge Anlı, teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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Müge Anlı, kendi programının bir bölümünde de koluna yaptırdığı 'Sevgi İzi' ile herkesi bilinçlendirmişti.
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Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde de yaşlı bir Alzheimer hastası, kaldığı bakım evinde şiddet görmesinin ardından bakım evinden kaçar fakat yaşlı adama araba çarpınca hastaneye kaldırılır.
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