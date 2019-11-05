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Müge Anlı'dan Arka Sokaklar'a 'Sevgi İzi' teşekkürü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Alzheimer hastaları ve zihinsel engelliler için tanıtılan 'Sevgi İzi'ne Arka Sokaklar dizisinde yer verildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz bölümlerde Alzheimer hastaları ve zihinsel engelliler için yaptırılan Müge Anlı'nın 'Sevgi İzi' adını verdiği dövme tanıtılmış ve faydası anlatılmıştı.  Kanal D'nin 14 sezondur ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da da 'Sevgi İzi'ne yer verilince Müge Anlı, teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 

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