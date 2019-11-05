Müge Anlı canlı yayında 60 yaşındaki adam bakın ne yaptı

Müge Anlı'nın programın katılan Yaren'in annesi kızlarının kaçırdığını ve eve dönmesini istediğini söyledi. Canlı yayına bağlanan Yaren'in açıklamarı herkesi ise şoke etti. Ailesinden şiddet gördüğünü ve isteyerek kaçtığını söyleyen Yaren Müge Anlı'ya şu açıklamarı yaptı:

-"Abla ben seni sevdiğim için bağlandım. Biliyorum sen benim kötülüğümü istemezsin ama ben orada görmediğim güler yüzü burada gördüm. Ben orada hep şiddet gördüm. Daha geçenlerde kızgın demiri bastılar üzerime. Amcam bana sinkaflı küfürler etti." şeklinde konuştu. Yaren'in bu sözleri sonrası annesi ise "hak ettin" diyerek cevap verince Müge Anlı araya girdi..

-"Ne demek hak etti?" diyen Müge Anlı, "İçeri gizlice telefon soktu Ahmet Akkaya ile konuşuyordu" cevabını aldı. Bu sözler sonrası herkes Yaren'in isteyerek konuştuğunu düşündü...

18 yaşındakş Yaren annesinin ve Müge Anlı'nın evine dön isteklerini geri çevirdi. 60 yaşındaki Ahmet Akkaya'ya kendi istediğiyle kaçtığını söyleyen Yaren ise Ahmet beyle evleneceğini söyledi. Yaren ve Ahmet Akkaya Türkiye'nin gündemine otururken bütün bu olaylardan sonra ise canlı yayına bağlanan Ahmet Akkaya ise şoke eden açıklamar yaptı ve şunları söyledi; "Yaren beni aradı sen benim adımı sen lekeledin benim adımı temizleyeceksin dedi. Bu saatten sonra olan oldu artık ben Yaren ile evlenmek istiyorum.Fırsat bulduğum zaman resmi nikah yapacağım" dedi.

60 yaşındaki Ahmet Akkaya hem Müge Anlı'yı hem izleyenleri kızdıran. İşte o açıklamalar...