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Kobani'de YPG yandaşları Türk askerlerine taşlarla saldırdı

Güvenli Bölge'de Rus askerleriyle birlikte ortak devriyeye çıkan Türk askerlerine, terör örgütü YPG'li sempatizanlar taşla saldırdı. Kobani bölgesinde çekilen görüntülere ise tepkiler yağdı.

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerinin ikinci ortak devriyesi başladı. 2 saatlik sürede intikal eden zırhlı araçlar devriyeyi bitirdi. Devriye esnasında ise skandal görüntüler kameraya yansıdı. Kobani'de ortak devriye esnasında Türk zırhlılarına, YPG'liler taşla saldırdı.

Türk askerine çirkin saldırı
Şanlıurfa'nın Mertismail köyünden Suriye tarafına geçilerek askerler, ilk devriyede olduğu gibi 10 kilometre derinliğe inildi. Kobani bölgesine giriş yapan Türk askerlerine ise çirkin bir saldırı yapıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, YPG'liler zırhlı araçlara taş fırlattı.

İkinci ortak devriye
Türk ve Rus birlikleri, Resulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçen cuma günü yapmıştı. Ortak devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. 8 zırhlı aracın katıldığı 4 saat süren devriyede 10 kilometre derinliğe inilmiş ve 87 kilometre katedilmişti. Ortak devriyenin ikincisi ise bugün gerçekleşti.

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