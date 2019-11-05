GÜNCEL

Sultangazi'de eline fırça alan genç, temizlik işçisine yardım etti

Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda, bir araçtan yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yoldan geçen bir genç yardım etti. Çevrede bulunan bir iş yerinden fırça alan genç, temizlik işçisi ile birlikte yolu temizledi. Yoğun trafik akışı içerisinde temizlik işçisine yardım eden gencin bir arkadaşı da o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin duyarlı davranışı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Sağlam Samsunspor'la prensipte anlaştı
Günün yürek ısıtan haberi! Sultangazi'deki gencin davranışı duygulandırdı
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınla İnternethaber Youtube'da
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Mehmet Sepil oldu
Çin'e gıda ihracatımızda müthiş artış
Devlet Bahçeli FETÖ'nün siyasi ayağına işaret etti: Kafada soru işaretleri var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçük çocuk metrelerce yükseğe fırladı
Meclis TV Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP'nin grup toplantısını yayınladı
2020 MTV tablosu yeni zamlı araç vergileri tam liste
Gaspçıya uçan tekme sürprizi o anlar kamerada
Bülent Arınç'ın KHK açıklamasını esefle karşıladım
31 Aralık yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ıspanak zehirlenmesi açıklaması
2020 trafik cezaları listesi hazır yeni zamlara bakın