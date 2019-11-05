DÜNYA

Küçük çocuk metrelerce yükseğe fırladı

Rusya’da 2 kardeş el ele tutuşarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken hızla gelen bir araç kardeşlerden birine çarparak metrelerce yükseğe fırlamasına neden oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir sokakta el ele tutuşan 2 kardeş ana yola kadar ilerledi. Yola bakan çocuklar araç geldiğini görmeyince yolun karşısına hızla geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada kardeşlerden biri yolda hızla kendilerine doğru gelen aracı fark ederek bir adım geri çekildi. Diğer çocuk ise gelen arabayı fark etmedi. Araç, çocuklardan birine hızla çarparak metrelerce yükseğe fırlattı. Diğer çocuk ise araba çarptıktan sonra kardeşine doğru koşmaya başladı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda aracın çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu, müdahalenin devam ettiği belirtildi. Çocuğa aracıyla çarpan sürücünün ise ifadesinin alındığı ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı

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