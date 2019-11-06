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Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanlığı kaynağından bomba kulis

Külliye'den bir kaynakla görüştüğünü belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım’daki ABD ziyaretiyle ilgili "Gidip gitmeme konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor ve bu konuda çok ciddi” yanıtını aldığını aktardı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynağının kendisine "ABD'de Erdoğan'ın Trump’la görüşmesini istemeyen bir grup olduğunu, ABD'de birilerinin Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalıştığını" söylediğini belirten Selvi, Erdoğan'ın ABD ziyaretini iptal edebileceği ihtimalinin de olduğunu yazdı.

"Gidip gitmeme konusunda çok ciddi"

Söz konusu yetkilinin Selvi'ye yaptığı açıklamalar şöyle: ABD gezisi hazırlıkları için Sayın Cumhurbaşkanına danıştım. Hiçbir işaret vermedi. Gidip gitmeme konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor ve bu konuda çok ciddi. ABD’de bir grubun Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini engellemek için uğraştığının farkındayız.

Erdoğan ile Trump görüşürse ilerleme sağlarlar diye korkuyorlar. Bunu da göz ardı etmiyoruz.

“Eğer ABD’den gitmesini gerektirecek bir adım gelmezse gitmeyebilir mi?” diye sordum. “Her iki ihtimal de geçerli” dediğini aktardı.

"Mektubun mesajları nasıldı? diye sordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grubunda "Bugünkü mektubumuz bu kadar" diyerek bitirdiği konuşmasına değinen Abdulkadir Selvi "Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiir okumayı seven, zaman zaman konuşmasını şiirle zenginleştiren bir lider.

Dünkü AK Parti grubunda ABD’ye mesajlarını da Abdürrahim Karakoç’un “Mektup yazdım Hasan’a, ha Hasan’a ha sana” dizeleri üzerinden verdi.

AK Parti milletvekillerine konuştu ama mesajın adresi ABD’ydi. Erdoğan konuşmasını tamamlamış, Meclis’ten ayrılıyordu. Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve bizim olduğumuz bölüme yöneldi. Şebnem Bursalı, “Acele posta ile mektup yerine ulaştı” dedi. Erdoğan bizlere dönerek “Ulaştı değil mi?” diye sordu. “Ulaştı, ulaştı” karşılığını verdik. Bu kez Erdoğan, “Mektubun mesajları nasıldı?” diye sordu. Bizler, “Gayet yerindeydi” karşılığını verince “O zaman sorun yok demektir” diyerek yürüdü." ifadelerine yer verdi. 

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