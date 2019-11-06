Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyardı! 'Nomofobi' ve 'fomo' olabilirsiniz

Sosyal medya hesaplarınız sürekli aklınızda, yakınlarınızdan ve arkadaşlarınızdan sürekli haberdar olmak istiyorsanız 'nomofobi' ve 'fomo' olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, teknoloji bağımlılığının bir ileri safhası için uyarı yayınladı.

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