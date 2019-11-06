BİLİM - TEKNOLOJİ

Bunları yapıyorsanız 'nomofobi' ve 'fomo' olabilirsiniz (Nomofobi ve fomo nedir?)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, teknoloji bağımlılığının ileri safhası olan nomofobi ve fomoya karşı uyardı. Peki, nomofobi ve fomo nedir, ne gibi durumlar bu şekilde tanımlanır? İşte o uyarılar ve belirtileri

Sosyal medya hesaplarınız sürekli aklınızda, yakınlarınızdan ve arkadaşlarınızdan sürekli haberdar olmak istiyorsanız 'nomofobi' ve 'fomo' olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, teknoloji bağımlılığının bir ileri safhası için uyarı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle;

"Akıllı telefon bağımlısı mısınız? TÜİK verilerine göre Türkiye’deki hanelerin %96’sında cep telefonu bulunuyor ve kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sıralarda yer alıyor.Modern çağın hastalıkları #nomofobi ve #fomo'ya karşı bilinçlenelim. Sosyal medyanın tutsağı olmayın."

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