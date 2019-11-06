Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

BM'nin yayınladığı "25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri" raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Binlerce eylemcinin de gösteriler sırasında yaralandığına dikkat çekilen raporda, 25 Ekim itibarıyla tekrar başlayan gösterilerde, BM'nin protestoculara yönelik birçok hak ihlalini gözlemlediğine yer verildi.

Gaz bombaları 16 kişiyi öldürdü

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedildi. Raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.