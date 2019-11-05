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Antalya'da bir kişi düğünde damadın cebinden para çaldı

ANTALYA'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde, cumartesi akşamı, düzenlenen Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde meydana gelen hırsızlık olayında; damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı.

Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı.

Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

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