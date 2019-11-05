DÜNYA

Donald Trump'a muhalif siyasetçinin verdiği müthiş cevap

Donald Trump muhalifi Nancy Pelosi Fransa'da bulunduğu sırada bir gazetecinin Trump ile ilgili sorusuna verdiği cevap Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

ABD Başkanı Trump muhalifi Nancy Pelosi'nin Fransa'da bir gazetecinin sorusu üzerine "Prensip gereği yurt dışındayken Amerikan başkanı hakkında konuşmam" dedi.

Bu video sosyal medyada hızla yayıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile kıyaslanan yanıt, twitterın gündemine oturdu. 

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