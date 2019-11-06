Ali Koç'a A Spor'dan sansür! Bir anda yayını kestiler

Ali Koç konuşurken yayını kestiler

Ali Koç'un açıklamalarına devam ettiği sırada A Spor'un yayını kestiği görüldü. Yaşanan olayın ardından binlerce Fenerbahçe taraftarı "#AsporBoykot" başlığı ile Ali Koç'un açıklamalarının yarıda kesilmesine tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarla birlikte söz konusu başlık Twitter Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya kadar yükseldi.

Fenerbahçe açıklama yapmıştı

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Kulübü, son haftalarda yaşanan hakem hataları ve 'Türk futbolunda organize işler var, düzenlenmiş kurgu var' şeklinde iddialar üzerine TFF ve savcılar göreve davet etmişti.

Erman Toroğlu ne demişti?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı; ''Güzel tezgah var. Çok net. Organize işler oluyor Zeki'cim. Çok net söylüyorum Organize işler. Bunun içinde TFF MHK hepsi var. VAR’a gidip VAR’da karar değişirse hakemin sicili bozulur dediniz mi? Fırat Aydınus ile Koray Gencerler’e şüpheyle, sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus’u, Koray’ı tutma.''