SPOR

Ali Koç'a A Spor'dan sansür! Bir anda yayını kestiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu'nun 'organize işler oluyor, kurgu var' sözlerini yorumlarken A SPOR yayını kesti.

Ali Koç konuşurken yayını kestiler

Ali Koç'un açıklamalarına devam ettiği sırada A Spor'un yayını kestiği görüldü. Yaşanan olayın ardından binlerce Fenerbahçe taraftarı "#AsporBoykot" başlığı ile Ali Koç'un açıklamalarının yarıda kesilmesine tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarla birlikte söz konusu başlık Twitter Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya kadar yükseldi.

Fenerbahçe açıklama yapmıştı

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Kulübü, son haftalarda yaşanan hakem hataları ve 'Türk futbolunda organize işler var, düzenlenmiş kurgu var' şeklinde iddialar üzerine TFF ve savcılar göreve davet etmişti.

Erman Toroğlu ne demişti?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı; ''Güzel tezgah var. Çok net. Organize işler oluyor Zeki'cim. Çok net söylüyorum Organize işler. Bunun içinde TFF MHK hepsi var. VAR’a gidip VAR’da karar değişirse hakemin sicili bozulur dediniz mi? Fırat Aydınus ile Koray Gencerler’e şüpheyle, sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus’u, Koray’ı tutma.''

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Türk Akımı açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir
Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa mı etti?
25 adrese eş zamanlı operasyon
TBMM'de kavga hakaretler havada uçuştu vekiller birbirlerini üzerine yürüdü
Diyarbakır'da PKK'ya bir darbe daha! Hepsi öldürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih’te ölü bulunan 4 ceset Adli Tıp’a kaldırıldı
Çocuk 9. bölüm fragmanı
Tacize vardı Japonya'da Geyşaların fotoğraflarının çekilmesi yasaklandı
Kadın 71. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 53. bölüm fragmanı
Zuhal Topal beğeni alıyor taytlı cesur spor pozu olay yarattı
Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm 2. fragmanı
6 Kasım evde bakım maaşı yatan iller oldu mu yeni liste