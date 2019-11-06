Ahmet Zeki Üçok’tan Bülent Arınç'a sert tepki
FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak, "Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın" dedi.
FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.