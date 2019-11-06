Ahmet Hakan geldi Hürriyet'in manşeti 'yayın yönetmenim değişti' diyor

Gündeme bomba gibi düşen tenkisat olayının ardından istifa eden Vahap Munyar'ın yerine Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna Ahmet Hakan getirildi.

Yaşanan tenkisatın ardından merakla beklenen "Genel Yayın Yönetmeni kim olacak?" sorusunun cevabı bugünkü Hürriyet gazetesi sürmanşetinden verildi. Gazete, sürmanşetten Ahmet Hakan ile yeni bir döneme girildiğini duyurdu.

Ahmet Hakan yönetimindeki Hürriyet'in manşeti ve ilk sayfası sosyal medyada gündeme oturdu. Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak 'gülme' ikonu koyup şu twiti attı:

Hürriyet’in bugünkü birinci sayfası, “Yayın yönetmenim değişti” diyor😂

Hayırlı olsun... pic.twitter.com/UNeYmf7oDn — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) November 6, 2019

Ahmet Hakan bugün köşesini boş bırakırken, yeni makamını duyuran haberde Hürriyet gazetesinin tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyledi. Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedefini şöyle açıkladı: “Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır.”

Demirören ailesinin mesajı

Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, Hürriyet’te yeni dönemle ilgili olarak bir mesaj yayınladılar.

Mesajda “Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz” denilirken Hürriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.